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Вторник, 1 января 2019, 22:29 мск

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В Магнитогорске взорвалась маршрутка (ФОТО, ВИДЕО)

В Магнитогорске произошло еще одно ЧП: взорвалась маршрутка. Об этом горожане сообщают в соцсетях. В правоохранительных органах информацию подтверждают.

Фотографии группы «Черное&Белое Магнитогорск» (VK)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане в соцсетях сообщают, что на улице Карла Маркса возле дома №96 раздалось несколько взрывов подряд, а потом маршрутный автобус вспыхнул. Горожане заявляют, что есть погибшие, представители экстренных служб сообщают о трёх пострадавших. Правоохранительные органы не исключают, что взрыв произошел не из-за неисправности оборудования автобуса, а было совершено преступление. По другой версии, серия взрывов – это звуки лопнувших колес и разорвавшегося газового баллона.

Место происшествия оцеплено

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