В Магнитогорск стянули более 100 следователей и криминалистов из Москвы и Челябинска

В Магнитогорске работает усиленная следственная группа из более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России. Там же находится руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, председатель СК России провел отдельное совещание со следственной группой и оперативными сотрудниками МВД и ФСБ России, на котором поручил оказать оперативное сопровождение следователям по отработке всех возможных версий произошедшего.

Напомним, 31 декабря около 6 часов утра в доме №164 по улице Карла Маркса, в подъезде №7, произошел взрыв. Через некоторое время подъезд обрушился.

На данный момент из-под завалов извлечено 15 человек, 9 из них погибли. 11-месячного мальчика нашли сегодня живым. Малыш в тяжелом состоянии отправлен спецрейсом в Москву. Его уже доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. «Состояние ребенка стабильное, транспортировку перенес нормально», – сообщили в региональном Минздраве.

Между тем, сегодня вечером на той же улице Карла Маркса, у дома №96, взорвалась маршрутка, погибли 3 человека. Начали появляться версии, связывающие два ЧП. Официально ситуацию пока прокомментировали лишь в Следственном комитете: «В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено, – говорится в официальном заявлении СК РФ. – Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме».

Отметим, что за последние 2 года в России произошло более 40 взрывов бытового газа, в результате которых погибли или пострадали люди. Ни в одном из этих случаев не зафиксировано столь масштабных разрушений.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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