«В том числе ребенок…» Из-под завалов в Магнитогорске извлекли еще два тела

Из-под завалов обрушившегося жома в Магнитогорске извлекли еще два тела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По данным на 07.00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе 1 ребёнок)», – говорится в официальном заявлении.

Таким образом, число погибших возросло до 11. Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Магнитогорске продолжаются. Судьба 32 человек остается неизвестной.

Как уже сообщал «Новый День», 31 декабря около 6 часов утра в доме №164 по улице Карла Маркса, в подъезде №7, произошел взрыв. Через некоторое время подъезд обрушился. Люди из здания эвакуированы.

Разбор завалов продолжается. «За прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твёрдых бытовых отходов Магнитогорска вывезено более 50 самосвалов мусора общим объёмом почти 800 м3, – уточнили в ведомстве. – Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами. Всего привлечено от РСЧС 899 человек, 217 единиц техники, от МЧС – 453 человека, 59 единиц техники, в т.ч. 3 воздушных судна».

2 января объявлено в Челябинской области днем траура.

Магнитогорск, Светлана Намская

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