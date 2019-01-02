13 погибших, дом пригоден для проживания: последние новости из Магнитогорска

Дом №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске признан пригодным для проживания.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. На данный момент есть информация о 13 погибших, 6 человек извлекли из-под завалов живыми. Судьба еще 30 человек неизвестна.

Специалисты закончили обследование дома мобильными диагностическими комплексами «Стрела-П». «Здание, за исключением подъезда №7, пригодно для проживания», – сообщили в МЧС, добавив, что в доме подключены все коммуникации, кроме газа.

Жильцам 1-4 и 9-12 подъездов разрешено вернуться домой. Жителям 5,6 и 8 подъездов предоставят возможность попасть в свои квартиры сегодня с 13:00 до 13:30 в сопровождении спасателей: они смогут забрать документы и необходимые вещи. Их секции будут обследовать дополнительно.

Между тем, в соцсетях появилась информация, что сегодня в Магнитогорске закрыты торговые центры «Континент» и «Гостиный двор». Причины не сообщаются. Сотрудники этих ТЦ утверждают, что их о внезапных каникулах не предупредили. Горожан просят забрать машины с парковок возле этих ТЦ.

Магнитогорск, Светлана Намская

Магнитогорск. Другие новости 02.01.19

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