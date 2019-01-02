Из-под завалов в Магнитогорске достали еще одно тело

Число погибших в Магнитогорске возросло до 14.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС, по данным на 12 часов местного времени (10:00 мск) установлено место нахождения 86 жильцов 7-го подъезда дома №164 по улице Карла Маркса. Спасено из-под завалов 5 человек, 6 госпитализировано, 14 тел погибших извлечены. Организован поиск 27 граждан.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. У дома осталась дежурить одна бригада скорой помощи. «При необходимости в любой момент оперативно прибудут дополнительные бригады», – заявили в региональном Минздраве.

Магнитогорск, Светлана Намская

Магнитогорск. Другие новости 02.01.19

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