Медики оценили шансы 11-месячного магнитогорца на выживание

Столичные врачи высоко оценивают шансы 11-месячного Вани из Магнитогорска. Об этом было заявлено сегодня в ходе пресс-конференции министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Как уже сообщал «Новый День», мальчика нашли сутки назад. У ребенка диагностировали серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. В крайне тяжелом состоянии младенца отправили спецрейсом в Москву. Сегодня врачи говорят, что верят в благоприятный прогноз.

Однако состояние ребенка остается тяжелым. «После обморожения и развития надо находить золотую середину, – отметил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль. – Главное – не суетиться и вывести из состояния обморожения. Наш институт располагает большим опытом лечения детей с подобными травмами. Смотрим повреждения – справимся или нет, надежда есть и достаточно большая. Прошли только сутки с момента извлечения, опыт показывает, что в ближайшие дни возможны осложнения. Мы готовы к этому».

Между тем, из-под завалов дома извлеки тела еще двух женщин. Число погибших возросло до 16.

Москва, Светлана Намская

Москва. Другие новости 02.01.19

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