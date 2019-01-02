21 погибший: на завалах дома в Магнитогорске снова начала работать тяжелая техника

Возле дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске возобновила работу тяжелая техника. До этого в течение 2 января спасатели разбирали завалы вручную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент найдены тела 21 жильца подъезда №7. 14 уже опознаны, в их числе две девочки 2017 года рождения.

Выплаты семьям погибших и пострадавшим начнутся 4 января, заявил губернатор Борис Дубровский. Кроме того, глава региона обещал решить вопрос по квартирам подъезда №7, взятых в ипотеку.

Москва, Светлана Намская

Москва. Другие новости 02.01.19

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