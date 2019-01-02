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Среда, 2 января 2019, 20:50 мск

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Из-под завалов дома в Магнитогорске достали еще одного погибшего

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области

Спасатели добрались до тела еще одного погибшего под завалами дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Число жертв возросло до 22.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под завалами могут оставаться еще 19 человек.

Магнитогорск, Светлана Намская

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