Из-под завалов дома в Магнитогорске достали еще одного погибшего

Спасатели добрались до тела еще одного погибшего под завалами дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Число жертв возросло до 22.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под завалами могут оставаться еще 19 человек.

Магнитогорск, Светлана Намская

Магнитогорск. Другие новости 02.01.19

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