Из-под завалов дома в Магнитогорске достали еще одного погибшего

Спасатели добрались до тела еще одного погибшего под завалами дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Число жертв возросло до 22.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», под завалами могут оставаться еще 19 человек.
Магнитогорск, Светлана Намская
Магнитогорск. Другие новости 02.01.19
21 погибший: на завалах дома в Магнитогорске снова начала работать тяжелая техника. / «Мы боялись, что откажут почки…» Министр здравоохранения РФ рассказала о состоянии 11-месячного магнитогорца. / Уже 19: в Магнитогорске продолжают разбор завалов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»