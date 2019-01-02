«Шо, опять?!» Челябинск снова зарастает мусором (ФОТО)

Челябинцы жалуются, что из их дворов не вывозят мусор.

«Уже четвертый день не вывозят, – пишет житель дома №138 по улице Братьев Кашириных. – Опять началось великое загаживание города. Весь северо-запад в отходах. Куда прокуратура смотрит?»

«В Парковом такая же песня», – отвечают горожане.

Как выяснилось, ситуация в городе складывается неравномерная. «На Теплотехе все чисто», – пишут одни. «На Калинина (в одном квартале от Теплотеха – прим. НД) контейнеры с горой», – отвечают другие.

2 января 2019, ул. Калинина 5-а

Как уже сообщал «Новый День», вывозом твердых коммунальных отходов в Челябинске должен заниматься Центр коммунального сервиса. В конце декабря министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвердило тарифы на вывоз мусора в Челябинском кластере: регоператор запросило тариф в размере 106 рублей на человека в месяц, но минтарифа сократило сумму до 67 рублей 59 копеек.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 02.01.19

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