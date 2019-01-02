27: из-под обломков дома в Магнитогорске извлечены еще три тела

Найдены еще три тела жильцов магнитогорского дома №164 по улице Карла Маркса, в котором утром 31 декабря после взрыва обвалился подъезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-под обломков извлечены мужчина и женщина. Общее число погибших на данный момент – 26, 21 из них опознан. Среди погибших 3 детей, 14 женщин, 10 мужчин.

Продолжаются поиски еще 14 человек.

Власти Челябинской области обещают выплатить семьям погибших, помимо прочего, по 30 тысяч рублей на погребение. За этой компенсацией уже обратились 13 семей.

Челябинск, Светлана Намская

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