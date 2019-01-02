28: под обломками дома в Магнитогорске нашли ребенка

Под завалами обрушившегося здания в Магнитогорске нашли ребенка. Это четвертый несовершеннолетний, погибший после взрыва в подъезде №7 дома №164 по улице Карла Маркса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на данный момент из-под завалов извлечены 34 человека. 6 из них живы. Судьба еще 13 человек остается неизвестной.

«Власти Челябинской области выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей. Сейчас в списке – 24 погибших и 17 пропавших. Пострадавшие (в том числе и 11-месячный Ваня Фокин) получат по 400 тысяч рублей, – сообщает telegram-канал Mash. – Всем остальным жителям тоже компенсируют ущерб – заплатят от 10 до 100 тысяч в зависимости от его степени».

Официально об этом пока не заявляется.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 02.01.19

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