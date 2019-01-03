37 погибших: в Магнитогорске продолжается разбор завалов на месте обрушения дома

В Магнитогорске извлечены тела 37 жертв обрушения десятиэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на утро 3 января из-под завалов извлечено 37 тел, поиск четырех граждан продолжается. Об этом со ссылкой на МЧС передает telegram-канал «Молнии Дубровского».

Напомним, вчера, 2 января из-под завалов здания десятиэтажки по улице Карла Маркса извлекли тело ребенка – четвертого погибшего несовершеннолетнего. Работы на месте обрушения продолжаются в круглосуточном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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