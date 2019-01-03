российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 января 2019, 11:46 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Миллион – семьям погибших, 400 тысяч – пострадавшим: власти утвердили размеры выплат магнитогорцам

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство региона магнитогорцам, пострадавшим при обрушении десятиэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семьи погибших при обрушении подъезда здания в Магнитогорске получат 1 миллион рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Молнии Дубровского».

Размер материальной помощи гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью, определен в 400 тысяч рублей. По 200 тысяч рублей получат южноуральцы, получившие легкий вред здоровью.

В связи с утратой имущества первой необходимости:

500 тысяч рублей – на семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

400 тысяч рублей – на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

300 тысяч рублей – на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

50 тысяч рублей – на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного;

50 тысяч рублей – на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником.

Кроме того, магнитогорцы получат единовременную материальную помощь – 10 тысяч рублей на человека, а также 31,5 тысячу рублей – на организацию похорон одного человека.

«Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение, – уточняет telegram-канал. – Все, потерявшие жилье, будут им обеспечены. Это будет отдельное, дополнительное решение. Информация о нем будет доведена позднее».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.01.19

37 погибших: в Магнитогорске продолжается разбор завалов на месте обрушения дома. / 28: под обломками дома в Магнитогорске нашли ребенка. / 27: из-под обломков дома в Магнитогорске извлечены еще три тела. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Магнитогорск

Первые похороны погибших при обрушении десятиэтажки в Магнитогорске пройдут 4 января

МЧС: число погибших под завалами магнитогорского дома детей выросло до шести

37 погибших: в Магнитогорске продолжается разбор завалов на месте обрушения дома

28: под обломками дома в Магнитогорске нашли ребенка

27: из-под обломков дома в Магнитогорске извлечены еще три тела

Из-под завалов дома в Магнитогорске достали еще одного погибшего

21 погибший: на завалах дома в Магнитогорске снова начала работать тяжелая техника

«Мы боялись, что откажут почки…» Министр здравоохранения РФ рассказала о состоянии 11-месячного магнитогорца

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Челябинск, Урал, Россия, Магнитогорск,

Новости партнеров