Миллион – семьям погибших, 400 тысяч – пострадавшим: власти утвердили размеры выплат магнитогорцам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство региона магнитогорцам, пострадавшим при обрушении десятиэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семьи погибших при обрушении подъезда здания в Магнитогорске получат 1 миллион рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Молнии Дубровского».

Размер материальной помощи гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью, определен в 400 тысяч рублей. По 200 тысяч рублей получат южноуральцы, получившие легкий вред здоровью.

В связи с утратой имущества первой необходимости:

500 тысяч рублей – на семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

400 тысяч рублей – на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

300 тысяч рублей – на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

50 тысяч рублей – на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного;

50 тысяч рублей – на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником.

Кроме того, магнитогорцы получат единовременную материальную помощь – 10 тысяч рублей на человека, а также 31,5 тысячу рублей – на организацию похорон одного человека.

«Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение, – уточняет telegram-канал. – Все, потерявшие жилье, будут им обеспечены. Это будет отдельное, дополнительное решение. Информация о нем будет доведена позднее».

Челябинск, Виктор Елисеев

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