МЧС: число погибших под завалами магнитогорского дома детей выросло до шести

Жители уцелевших подъездов рухнувшего в Магнитогорске дома получат возможность ненадолго попасть в свои квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Магнитогорске продолжаются работы по разбору завалов. При этом сохраняется угроза дальнейшего обрушения части здания.

Сегодня жители пятого, шестого и восьмого подъездов получат ещё два получасовых окна, с 12:00 до 12:30 и с 16:00 до 16:30, для того, чтобы в сопровождении спасателей МЧС России и сотрудников МВД попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи, документы.

«По данным на 08:00 (мск) часов 3 января из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 – погибли (в том числе 6 детей), 6 – спасены (в том числе 2 ребёнка). Проводится работа по установлению местонахождения еще 4 граждан. Для разбора завалов задействована инженерная техника: автокраны, погрузчики, самосвалы, манипуляторы, грейдеры, экскаватор с гидравлическими ножницами, прибывший ранее из Башкирии. На данный момент на полигон твёрдых бытовых отходов вывезено более 1 тысячи 500 кубических метров мусора», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На контроле всех заинтересованных сторон выполнение принятых решений об оказании всесторонней поддержки людям, попавшим в беду. 3 января Губернатор Челябинской области проведет дополнительный приема граждан на базе школы №14.

Продолжается круглосуточная работа психологической службы с пострадавшими и их родственниками. Дистанционная информационно-психологическая поддержка оказана в более чем в 2700 случаях. Напомним, что в МЧС России и Главном управлении МЧС России по Челябинской области действуют телефоны «горячей линии»: 8 (800) 775-17-17 и 8 (351) 239-99-99 соответственно.

В районе ЧС создана группировка РСЧС в составе 910 человек, 216 единиц техники, от МЧС России – 455 человек, 59 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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