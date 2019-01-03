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Четверг, 3 января 2019, 11:46 мск

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Первые похороны погибших при обрушении десятиэтажки в Магнитогорске пройдут 4 января

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области

В ближайшие дни пройдут похороны 16-ти магнитогорцев, погибших под обломками рухнувшего здания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые похороны состоятся завтра, 4 января. В этот день похоронят шестерых погибших. Об этом сообщает telegram-канал «Молнии Дубровского».

В субботу, 5 января, пройдут похороны девяти человек, 7 января, – еще одного.

Также telegram-канал сообщает, что сегодня, 3 января, в Челябинске у памятника «Орленок» состоится акция «Магнитка, мы с тобой!». Начало акции в 15:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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