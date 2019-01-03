Первые похороны погибших при обрушении десятиэтажки в Магнитогорске пройдут 4 января

В ближайшие дни пройдут похороны 16-ти магнитогорцев, погибших под обломками рухнувшего здания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые похороны состоятся завтра, 4 января. В этот день похоронят шестерых погибших. Об этом сообщает telegram-канал «Молнии Дубровского».
В субботу, 5 января, пройдут похороны девяти человек, 7 января, – еще одного.
Также telegram-канал сообщает, что сегодня, 3 января, в Челябинске у памятника «Орленок» состоится акция «Магнитка, мы с тобой!». Начало акции в 15:00.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.01.19
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