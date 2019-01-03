В соцсетях рассказали о мародере в Магнитогорске. Полиция информацию опровергает

В соцсетях рассказали о задержании мародера у обрушившегося дома в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мародера задержали сегодня, 3 января. Об этом написал telegram-канал «Преступная Россия». Информация начала быстро разлетаться по социальным сетям.

«Мужчина пытался вынести из здания ценные вещи, оставленные хозяевами. Мародер был задержан и доставлен в отдел полиции», – рассказал telegram-канал.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области категорически заявили, что информация не соответствует действительности. «Фактов мародерства не зафиксировано. Ни одного», – подчеркнули в силовом ведомстве.

По последним сведениям, из-под завалов спасатели извлекли 38 тел погибших и шестерых пострадавших. Одну из спасенных медики выписали из больницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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