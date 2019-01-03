ММК направил 10 миллионов рублей на помощь пострадавшим при обрушении здания

ММК оказывает финансовую помощь пострадавшим в трагедии в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания направила 10 миллионов рублей на специальный счет по сбору средств для поддержки пострадавших в результате обрушения дома.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «Средства в объеме 10 миллионов рублей перечислены сегодня на целевой благотворительный счет и предназначены для оперативной помощи пострадавшим в решении их неотложных нужд».

Граждане и организации уже перечислили на этот счет свыше 7,7 миллиона рублей. Распределение средств пострадавшим с данного счета осуществляет министерство социальных отношений по Челябинской области. К категории пострадавших относятся родственники погибших, люди, лишившиеся крова и имущества, а также эвакуированные из аварийного жилья и находящиеся в пунктах временного пребывания

По распоряжению председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова в ближайшее время будет оказана дополнительная адресная материальная помощь пострадавшим.

В пресс-службе ПАО «ММК» отметили, что средства для помощи пострадавшим может перечислить любой человек, сочувствующий этой трагедии.

Реквизиты счета для перевода добровольных пожертвований пострадавшим в результате катастрофы в Магнитогорске:

Банк «КУБ» (АО)

Корреспондентский счет 30101810700000000949

ИНН 7414006722. БИК 047516949. КПП 997950001

Для безналичных перечислений:

30232810410000000080 СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Для перечислений на банковскую карту:

4627 1741 5541 0333 ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.01.19

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