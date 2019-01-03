Мэр Магнитки отверг связь взрывов в десятиэтажке и в «Газели»

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что взрывы в доме на Карла Маркса и в микроавтобусе никак не связаны между собой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Магнитогорска Сергей Бердников призвал не доверять слухам о теракте и возможности мародерства в обрушившемся здании на улице Карла Маркса, распространяемым в интернете.

Напомним, ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о возможной связи обрушения десятиэтажки и взрыва микроавтобуса «Газель». Авторы публикаций заявили, что взрыв жилого дома мог быть терактом, а микроавтобус взорвался во время перестрелки террористов и полиции.

«Сегодня никаких фактов, указывающих на подтверждения, которые описаны в интернете, нет однозначно, – цитирует чиновника «Верстов.Инфо». – У нас регулярно происходят чрезвычайные ситуации, хотя это та ситуация, которая в городе произошла впервые. Естественно, мы будем разбираться еще глубже и еще, так сказать, серьёзнее. Сегодня нельзя говорить, что есть угроза по всему городу – это точно не так».

Единственные возможные ограничения пребывания горожан могут быть связаны с проверками газовых сетей, которую поручили провести городские власти после трагедии, заверил градоначальник.

Отверг Сергей Бердников и возможность мародерства. Напомним, ранее в соцсетях заявили о задержании в обрушившегося здания мародера. Однако в полиции опровергли эту информацию. Рядом, действительно, был задержан мужчина, но произошло это потому, что он подходил под описание объявленного в розыск преступника.

Что касается возможного мародерства, то оно исключено, так как все подъезды охраняются полицией. «Абсолютно никто не сможет зайти в те подъезды, которые эвакуированы, без ведома жителей», – подчеркнул г-н Бердников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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