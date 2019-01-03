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Четверг, 3 января 2019, 18:04 мск

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39: из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли еще одного погибшего

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске число пострадавших от обрушения десятиэтажки выросло до 39.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спасатели извлекли из-под завалов 39 тело погибшего человека. Об этом сообщил telegram-канал «Молнии Дубровского».

К настоящему моменту опознано 37 тел погибших в результате обрушения дома на улице Карла Маркса.

Между тем, в мэрии Магнитогорска заявили, что не намерены сносить частично обрушившийся дом. По словам начальника городского управления архитектуры и гражданского строительства Ильи Рассохи, здание планируется разделить на две части. «Предварительно получены выводы экспертов о том, что дом возможен для дальнейшего проживания, – цитирует «Интерфакс» чиновника. – Он состоит из нескольких секций, соединяющихся температурными швами, поэтому его можно разделить на отдельные здания. Предварительно есть решение убрать уцелевшую стену обрушившегося подъезда и сохранить два отдельно стоящих дома».

Челябинск, Виктор Елисеев

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