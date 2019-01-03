В Магнитогорске завершена спасательная операция

В Магнитогорске официально завершена спасательная операция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МЧС заявили, что людей под завалами обвалившегося подъезда десятиэтажки по улице Карла Маркса не осталось. Об этом сообщает telegram-канал «Молнии Дубровского».

Первый замминистра МЧС Александр Чуприян заявил, что федеральная группировка сворачивается и завтра отбывает из города.

Печальный итог трагедии – 39 погибших. Последним из завалов извлекли тело женщины.

Спасти из-под завалов удалось 6 человек, включая двух детей. Один из них – 10-месячный Ваня Фокин. Поздно вечером 1 января младенца, больше 30 часов проведшего под завалами, доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Сегодня пресс-служба Минздрава России сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильное, с некоторым улучшением.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.01.19

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