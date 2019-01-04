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Пятница, 4 января 2019, 14:10 мск

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Два подъезда обрушившегося дома в Магнитогорске демонтируют

Власти Магнитогорска решили демонтировать два подъезда обрушившейся десятиэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7-й (обрушившийся) и 8-й подъезды дома, расположенного по улице Карла Маркса, будут демонтированы. Об этом сообщает telegram-канал «Молнии Дубровского».

Таким образом, подтвердилась информация о том, что власти Магнитогорска решили частично сохранить построенный в 1973 году дом, разделив его на два самостоятельных строения. Если будут демонтированы только два подъезда, то одно из «новых» зданий будет насчитывать 6 подъездов, другое – 4.

Напомним, вчера МЧС заявило о завершении поисково-спасательной операции. Всего из-под завалов спасатели спасли шесть человек (включая двух детей) и подняли 39 тел погибших. По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, на настоящий момент все жертвы опознаны.

Сегодня пройдут первые похороны погибших.

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