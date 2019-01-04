В Магнитогорске появится мемориал в память погибших 31 декабря

На месте трагедии в Магнитогорске появится мемориал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский поддержал неоднократные обращения жителей.

В Магнитогорске завершены работы по поиску людей и разбору завалов на месте обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса. 7 и 8 подъезды пострадавшего дома будут демонтированы, а на их месте появится мемориал.

Как напоминают в пресс-службе мэрии Магнитогорска, вчера промежуточные итоги поисково-спасательной операции подвел первый заместитель Министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

«Мы извлекли последнее тело и гарантируем, что больше в здании погибших людей нет. Поэтому поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в стадию инженерно-строительную. Операция стала уникальной из-за повышенных рисков для людей, которые участвовали в ней», – отметил Александр Чуприян.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, федеральная группировка МЧС уже сегодня убывает в пункты постоянной дислокации. С использованием специальной высотной техники из полуразрушенных квартир 7 подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще 6 человек, в том числе 2 детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала. Погибли при обрушении 39 человек.

Между тем, сегодня около места трагедии собрались люди, сообщает telegram-канал «Политика сегодня». Несли цветы, свечи и игрушки. «Магнитогорцы самостоятельно провели минуту памяти по погибшим при взрыве газа. Пришли более 100 человек. Предварительной договоренности не было», – написали авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.01.19

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