СКР: следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске не обнаружено

В СКР заявили, что не нашли следов взрывчатки под завалами подъезда магнитогорского дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, следователи-криминалисты и эксперты ведомства завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», заявили в пресс-службе СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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