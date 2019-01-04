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Пятница, 4 января 2019, 21:04 мск

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В Челябинской области сняли режим чрезвычайной ситуации

Власти Челябинской области отменили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, об этом сообщили в ходе заседания оперативного штаба в Магнитогорске.

«В Магнитогорске Челябинской области завершены работы по поиску людей и разбору завалов на месте обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса», – сообщили в аппарате главы региона.

Вместе с тем режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Магнитогорске сохраняется.

В течение двух последующих дней будет организован централизованный вывоз личных вещей жителей пятого, шестого и восьмого подъездов, уточнили в пресс-службе главы региона.

Организованный в школе №14 пункт по работе с людьми будет функционировать до 8 января включительно, в дальнейшем эта работа будет проходить в городской администрации. Ответственность за дальнейшее функционирование пункта по работе с людьми, организацию демонтажных работ на месте обрушения и охрану периметра дома закреплена за главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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