«Всем страшно»: магнитогорцы отказываются возвращаться в дом с обрушившимся подъездом

Магнитогорцы обратились к президенту Владимиру Путину с петицией о расселении дома по проспекту Карла Маркса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее обращение один из жителей Магнитогорска разместил на сайте change.org два дня назад. На данный момент петицию подписали более 1 тысячи 100 человек.

«От взрыва пострадали не только подъезды 6-8, но также и в других подъездах жильцы обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов. В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому некуда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом», – пишет южноуралец.

Но самое страшное – даже не физические последствия, продолжает автор петиции. «Те, кто пробовал вернуться домой, не могут находиться длительное время в своих квартирах, где испытали такие страшные минуты своей жизни. Вероятно, уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах. Где в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек, для многих близко знакомых», – пишет он.

У самого магнитогорца в злополучном доме живет мать, сам он прожил в нем более 30 лет и знаком, по его словам, со многими жителями. «Это мнение всех жильцов дома 164 по проспекту Карла Маркса, – настаивает автор обращения. – Просим пересмотреть решение о разделении дома и выделить равноценные квартиры для переселения. Сейчас квартиры в этом доме нельзя будет продать и за половину их реальной стоимости. И всем, кто не имеет возможности купить другое жильё, придётся раз за разом переживать те страшные минуты утра 31.12.2018».

Напомним, ранее власти Магнитогорска заявили, что дом, в котором обрушился целый подъезд из-за взрыва газа, сносить не будут: демонтируют лишь 7-й и 8-й подъезды. Остальные, по оценке экспертной комиссии, пригодны для проживания. Поэтому решено разделить здание на два самостоятельных строения. Более того, здания планируется сделать частью мемориала: на стенах, выходящих на место трагедии власти намерены разместить список погибших и панно. По сути, это может автоматически превратить дом в объект культурного наследия, что обернется для его жильцов дополнительными трудностями.

Например, в доме в центре Челябинска, в котором летом 2015 года рухнул балкон, а еще несколько оказались в аварийном состоянии, до сих пор не сделали капитальный ремонт фасада. Проблема сдвинулась с места лишь в прошлом году, когда здание исключили из списка выявленных объектов культурного наследия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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