Младенец из Магнитогорска пришел в себя

Состояние младенца, извлеченного из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске, существенно улучшилось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии 10-месячного Вани Фокина, проведшего больше 30 часов под завалами обрушенного подъезда дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

«На сегодняшний день можно сказать, что ребеночек существенно улучшился. Уже два дня дышит самостоятельно. Активно реагирует, общается с мамой. Пока он не говорит в силу возраста 10-месячного. Но у него есть голос, это очень важно. Он со вчерашнего дня уже подплакивает. Это очень хороший признак, потому что после длительной ИВЛ бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался. Адекватный диурез, мочу выделяет хорошую и в достаточном количестве. Если говорить про локальные симптомы, слава богу, ножка стабильная, нет некротических областей. Но процесс заживления будет очень долгим. Поэтому продолжается вся комплексная терапия, включая ту терапию, которая нормализует микроциркуляцию: это гипербарическая оксигенация, это специальные инфузии препаратов, расширяющих мелкие сосуды. Путь еще, конечно, долгий. Но тем не менее, слава богу, самое страшное уже позади. Можем на сегодняшний день сказать, что ребеночек выжил, его состояние улучшается, он стабильный и мы надеемся сохранить полностью ножку», – приводит пресс-служба регионального ведомства слова федерального министра.

Кроме того, в больницах Магнитогорска сегодня остаются четыре пострадавших, включая подростка, и в Челябинской областной больнице – один взрослый пациент.

Челябинск, Виктор Елисеев

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