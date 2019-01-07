За сутки в Челябинске в огне погибли три человека

Два пожара унесли за сутки жизни трех челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, первая трагедия произошла поздним вечером 6 января.

«От очевидца поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Карпенко. В результате ЧП один человек погиб. Наиболее вероятной причиной происшествия стал аварийный режим работы электрооборудования (электросети)», – рассказали в ведомстве.

А ночью 7 января загорелась одна из квартир многоэтажки по улице «Челябинского рабочего». Неосторожное обращение с огнем погубило жизнь еще двух человек. «И это не единичные случаи в текущем году», – сетуют в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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