В челябинском парке волк набросился на ребенка

В главном парке Челябинска на ребенка напал волк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ЦПКиО имени Юрия Гагарина. Вчера вечером видео с моментом нападения появилось в социтальных сетях.

В коротком 4-секундном ролике видно, как животное вцепилось в ногу маленького ребенка, а за кадром слышен крик «Воланд, фу!» После этого к волку подбегает мужчина и оттаскивает животное от малыша. Предваряющая ролик надпись лаконично сообщает: «Волк в парке Гагарина напал на ребенка».

Впрочем, сам хозяин животного сначала категорично заявил, что видео – фэйк. Опровержения начали появляться сегодня утром. «Панику не надо разводить, я хозяин его, и мама ребёнка сама подвела, чтобы он учился не бояться, и он с ним просто игрался, и потом она с ним несколько раз подходила к волку играться и фоткаться», – написал мужчина.

Позднее хозяин волка выдал другое изложение событий (орфография и пунктуация автора сохранена. – НД): «Итак господа, Фили де ля комедия, как говорится тушите свет и пора унять бурю в стакане, а то сейчас новость про моего волка все новости затмит. Ну мы этот хайп создали и выложили. Ну скучно было и немного рекламы не помешало нам. Главная цель такой вирусной рекламы, было вытащить интернет зависимых детей и подростков на улицу гулять и сегодня очень много пришло таких, посмотреть на этого сурового волка, а за одно они и с другими зверушками пообщались и им очень понравилось и теперь они будут приходить чаще и меньше сидеть в инете».

Полиция разбирается в подробностях инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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