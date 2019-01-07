Соцсети: дело о взрыве в Магнитогорске засекретили

В соцсетях рассказали о присвоении уголовному делу по факту взрыва в магнитогорской десятиэтажке грифа «Секретно».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин присвоил уголовному делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске гриф «Секретно». Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает telegram-канал «Незыгарь».

«Источник – на последнем внутреннем совещании силовиков в Магнитогорске сообщено, что «при взрыве в доме был и газ, и устройство. Результата экспертизы пока нет», – пишут авторы канала. – Экспертиза проверяет все внутренние устройства и сети; по газу уже понятно – все было исправно, обходы делались, есть бумажные недостатки (при этом Бастрыкин требует именно эту версию делать публичной), но по факту оборудование и коммуникации обслуживались нормально».

При этом telegram-канал «Незыгарь», с самого начала в качестве одной из основный версий произошедшего в Магнитогорске предполагающий теракт (впрочем, не приводя сколь-нибудь убедительных аргументов в пользу этого), признает: всю правду о произошедшем вряд ли можно будет узнать, по крайней мере, в ближайшее время. ««У людей нет никакого стимула доискиваться до истины – в смысле «правды фактов», ведь от этого их конкретная жизненная ситуация не изменится. Более того, от чрезмерного интереса к фактам она может даже измениться к худшему – в коротком горизонте. На излишне любопытных свои же (не власти!) могут шикнуть – сиди тихо. Компенсации – добрая воля начальства. Мы понимаем, что попытки судиться с ним приведут к конфликту и повлекут за собой неформальное наказание, например снижение выплат».

Кроме того, в соцсетях отмечают, что до сих пор ни НАК, ни СКР не озвучили в полной мере официальную позицию по поводу взрыва и последующего обрушения подъезда в доме №164 по проспекту Карла Маркса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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