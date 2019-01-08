Ход конем: в Германии мужчин заманивают почитать Библию с помощью виски

Баварский священник организовал вечер духовных упражнений с выпивкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оригинальная идея пришла в голову Томасу Эшенбахеру, пастору прихода святого Иоанна Крестителя, расположенного в городке Хаммельбург (Бавария). Об этом сообщает telegram-канал «Что там у немцев?»

«Предполагается, что 30 участников попробуют пять сортов виски за чтением библии, а также в полной тишине. Мероприятие проводится только для мужчин, стоимость участия – 25 евро, – рассказали авторы канала. – Цель духовных упражнений – обретение внутреннего равновесия и обращение к богу посредством личной молитвы, пояснил креативный священник. «Вечер с Библией имеет меньше шансов на успех, в то время как виски привлечет внимание мужчин», – считает Эшенбахер. По его задумке, распитие этого напитка, который он и сам любит, будет содействовать погружению в собственные мысли».

Вечер пройдет 11 января. Мероприятие анонсировано на сайте объединения церковных приходов города Хаммельбург. Впрочем, места на вечер с Библией и виски уже раскуплены.

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