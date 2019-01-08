ДТП под Челябинском: погибли двое, включая ребенка, четверо ранены

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего в Саткинском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария с участием двух автомобилей Volkswagen Polo произошла сегодня, 8 января, около 14:00 на 1681 километре автодороги «Челябинск-Москва».
По предварительной информации водитель, двигаясь в направлении Челябинска выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, направлявшимся в сторону Уфы.
В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка первого автомобиля -5-летняя девочка и водитель второго Volkswagen Polo. Различные травмы получили четверо пассажиров.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 08.01.19
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