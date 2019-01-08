Первая рабочая неделя года начнется на Южном Урале с 30-градусных морозов

В первый рабочий день нового года южноуральцев ждет 30-градусный мороз.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, завтра, 9 января, на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшой снег, в горах до умеренного, слабые метели.

Температура ночью -18, -23, при прояснении до -30, в горах 13-18 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают -10, -15 градусов по Цельсию, в низинах – до -20.

В Челябинске в ночь на среду столбик термометра опуститься к отметке -18, -20 градусов. Днем ожидается -10, -12. Синоптики Росгидромета обещают жителям областного центра достаточно мягкие температуры на протяжении всей недели: ночью – в районе -19 градусов, днем – 11-12 градусов ниже нуля. Лишь в ночь с пятницы на субботу столбик термометра может опуститься к отметке -22 градуса. Зато днем в субботу ожидается -6, а днем в воскресенье, 13 декабря, – и вовсе -2 градуса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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