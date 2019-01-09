Петицию о сносе взорвавшейся десятиэтажки в Магнитогорске подписали более 78 тысяч человек

За четыре дня обращение к президенту Владимиру Путину с требованием снести печально известный дома ;164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске подписали десятки тысяч человек.

Как сообщал ранее «Новый День», документ один из жителей Магнитогорска разместил на сайте change.org 3 января. Однако за два первых дня петицию подписали лишь более 1 тысячи 100 человек.

«От взрыва пострадали не только подъезды 6-8, но также и в других подъездах жильцы обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов. В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому некуда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом», – пишет южноуралец.

Но самое страшное – даже не физические последствия, продолжает автор петиции. «Те, кто пробовал вернуться домой, не могут находиться длительное время в своих квартирах, где испытали такие страшные минуты своей жизни. Вероятно, уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах. Где в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек, для многих близко знакомых», – пишет он.

У самого магнитогорца в злополучном доме живет мать, сам он прожил в нем более 30 лет и знаком, по его словам, со многими жителями. «Это мнение всех жильцов дома 164 по проспекту Карла Маркса, – настаивает автор обращения. – Просим пересмотреть решение о разделении дома и выделить равноценные квартиры для переселения. Сейчас квартиры в этом доме нельзя будет продать и за половину их реальной стоимости. И всем, кто не имеет возможности купить другое жильё, придётся раз за разом переживать те страшные минуты утра 31.12.2018».

Петиция появилась после заявления властей Магнитогорска, что дом, в котором обрушился целый подъезд из-за взрыва газа, сносить не будут: демонтируют лишь 7-й и 8-й подъезды. Остальные, по оценке экспертной комиссии, пригодны для проживания. Поэтому решено разделить здание на два самостоятельных строения.

После появления информации об обращении число подписей начало стремительно расти.

Однако не исключено, что в не меньшей степени этому способствовали и дальнейшие попытки мэрии Магнитогорска продавить решение о нерасселении дома. Так, сразу после появления в СМИ информации о петиции, пресс-служба администрации города сообщила, что жители дома на общем собрании собственников приняли решение вернуть в здание газ (ранее предполагалось заменить газовые плиты на электрические). При этом чиновники не сообщили, сколько человек приняли такое решение, а также каково было общее число участников собрания. На фоне утверждений автора петиции, что в дом вернулись единицы, подобное заявление мэрии выглядело весьма неоднозначно.

Более того, в последние дни новогодних каникул ряд информационных агентств и СМИ со ссылкой на специалистов компании «Магнитогорский гипромез» разместили информацию о пригодности дома к дальнейшему проживанию. При этом к такому выводу эксперты пришли якобы на основании исследований, проведенных 5 и 6 января (первая экспертиза, признавшая здание пригодным для жизни была проведена сразу после обрушения, произошедшего, напомним, 31 декабря).

Интересно, что на официальном сайте администрации Магнитогорска этой информации нет. Более того, в пресс-релизах мэрии если и идет речь о последующих экспертизах, то лишь о необходимости таковой после демонтажа 7-го и 8-го подъездов.

Между тем, петицию подписали уже более 78,2 тысячи человек (за последние полтора часа число подписей увеличилось больше, чем на полторы тысячи).

Челябинск, Виктор Елисеев

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