В Коркинском районе две семьи слегли с таинственными отравлениями

В одном из муниципалитетов Южного Урала две семьи отравились неизвестным веществом.

Как передает корреспондент «Новый День», оба отравления произошли во время новогодних каникул.

Первое – 2 января в поселке Первомайский. Пострадали две девочки 11 месяцев и 9 лет. С подозрением на отравление угарным газом их госпитализировали в городскую детскую больницу. Однако впоследствии врачи не смогли подтвердить, что причиной отравления стал именного угарный газ.

7 января, вновь с подозрением на отравление угарным газом, госпитализировали семью из пяти человек из поселка Роза, расположенного на борту Коркинского угольного разреза. Как пишут «Вести Коркино», отец и старший из детей не стали ложиться в больницу. А вот младших детей – 3-х и 17-ти лет – пришлось госпитализировать. Мать семейства и вовсе пришлось отправить в реанимацию. При этом диагноз «отравление угарным газом» также не подтвердился.

Результаты обследования жилых помещений специалистами газовой службы также не прояснили ситуацию: утечек не обнаружено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.19

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