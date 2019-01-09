В Челябинской области число погибших на пожарах выросло в 2,5 раза

Число погибших на пожарах во время новогодних каникул выросло на Южном Урале на 150%.

Как передает корреспондент «Новый День», с 1 по 8 января наступившего года в Челябинской области произошло 175 пожаров. Такие данные приведены в сводке службы 112.

Это на 113,4% больше, чем в новогодние каникулы предыдущего года – тогда было зафиксировано лишь 82 возгорания.

Данные по числу погибших и вовсе шокируют: по сравнению с началом 2018 года, когда огонь унес жизни 6 человек, начало года нынешнего ознаменовалось гибелью 15 человек (рост в 2,5 раза). Относительно позитивная динамика отмечается лишь касательно числа пострадавших на пожарах. Впрочем, весьма незначительная: против шести пострадавших в начале 2018 года, в этом году зарегистрировано пять.

Не радует и «новогодняя» статистика ДТП. По данным отдела пропаганды ГИБДД Челябинска, с 31 декабря по 7 января только на территории областного центра зарегистрировано 195 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудниками ГИБДД за нарушение ПДД к административной ответственности привлечено более 1 тысячи 700 водителей. Выявлено 97 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 42 водителя управляли транспортными средствами без водительского удостоверения, либо были ранее лишены такого права.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.19

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