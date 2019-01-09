Под Челябинском «скорые», по очереди прибывшие на место аварии, сами попали в ДТП

Сотрудники скорой помощи пострадали, помогая пострадавшим в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День», инцидент произошел в Сосновском районе сегодня утром.

Сначала на магистрали столкнулись два автомобиля. Результатом столкновения стали ранения четырех человек, которых впоследствии госпитализировали. К месту ДТП прибыл экипаж скорой медицинской помощи. Однако, не успели медики оказать помощь пострадавшим, как в спецавтомобиль врезалась другая машина.

К месту уже двойного ДТП вызвали еще одну «скорую». Однако и этой бригаде не повезло: во вторую спецмашину также врезался еще один невнимательный автомобилист. При этом если у первого экипажа пострадал лишь автомобиль, вторая бригада пострадала серьезнее: врач получил перелом ноги, а водитель санитарного транспорта – ушибы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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