Пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль

В Курганской области на переезде столкнулись пассажирский поезд и легковушка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского отдела МВД на транспорте, в результате ДТП на железнодорожном переезде перегона Бутырское – Мишкино Курганского региона Южно-Уральской железной дороги пассажирский поезд №124 был задержан на 13 минут

Сегодня, 9 января, в 12:25 местного времени на перегоне Бутырское – Мишкино Южно-Уральской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 124 сообщением Белгород – Новосибирск. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Пострадавших в результате происшествия нет, пассажиры поезда за помощью не обращались. Поезд прибыл на станцию Мишкино с задержкой 13 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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