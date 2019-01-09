В челябинских детских садах недокармливали детей

В Челябинске экономили на питании дошколят.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе прокурорской проверки установлено, что в 4 детских садах Металлургического района не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13: занижалась масса порций блюд, нарушались требования к хранению хлеба, не была установлена раковина для мытья рук в цехе сырой продукции.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований трудового законодательства: оказалось, что у некоторых работников учреждений не было справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Прокурором района заведующим детскими садами внесены представления об устранении нарушений, возбуждено два административных дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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