В России подорожали телефоны и автомобили

В России подорожали смартфоны и автомобили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января налог на добавленную стоимость увеличился с 18% до 20%. Одними из первых на это отреагировали производители и продавцы мобильных телефонов и автомобилей.

Так, iPhone и некоторые Macbook подорожали на 1,7%, флагманские модели Samsung – на 2%. Подорожание – это следствие попытки брендов «минимизировать потери» от роста НДС, отмечает «Коммерсант».

Что касается автомобилей, то автоконцерны и салоны заранее анонсировали подорожание: к 2% роста НДС производители прибавили около 3%. В результате, общее подорожание составило 5%. Выросли в цене даже те машины, по которым в прошлом году покупатели внесли полную предоплату, уточняет «Фонтанка».

Напомним, налог на добавленную стоимость придумал в 1954 году директор Дирекции по налогам, сборам и НДС министерства экономики, финансов и промышленности Франции Морис Лоре. Идею апробировали во французской колонии Кот-д`Ивуар, а с 1958 ввели по всей Франции. В странах Европейского сообщества НДС стал обязательным с 1972 года.

В России налог ввели с 1 января 1992 года со ставкой 28%. Через год НДС снизили до 20%, а в начале 2000-ных – до 18%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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