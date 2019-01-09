В ККС Челябинской и Курганской областей сменились представители президента РФ

Президент России сменил своих представителей в Квалификационных коллегиях судей Челябинской и Курганской областей. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 30 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, представителем президента РФ в ККС Курганской области назначается бывший государственный федеральный инспектор (ГФИ) Челябинской области, осенью получивший аналогичную должность в Кургане, Артем Пушкин.

Его место в кресле южноуральского ГФИ тогда занял Сергей Морев, который теперь, помимо прочего, будет представлять президента РФ в ККС Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.01.19

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