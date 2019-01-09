Ученые: физическая нагрузка улучшает память и облегчает болезнь Альцгеймера

Ученые нашли способ улучшить память и облегчить состояние страдающих от болезни Альцгеймера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о гормоне иризине, а также его белке-предшественнике FNDC5. Гормон ускоряет расщепление жировой ткани и, как оказалось, улучшает память.

Группа ученых проанализировала, как образуется и ведет себя FNDC5 / иризин в мозге пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера и здоровых людей. Кроме того, были проведены опыты на здоровых мышах, на животных с выключенным геном белка FNDC5 и на мышах с болезнью Альцгеймера.

Выяснилось, что в мозге у страдающих болезнью Альцгеймера долгое время образуется примерно в два раза меньше FNDC5 / иризина, чем у здоровых или людей на ранних стадиях болезни. Та же закономерность наблюдалась у мышей – после введения им в мозг бета-амилоидов количество FNDC5 / иризина в нем падало.

Затем ученые остановили синтез белка FNDC5 в мозге у мышей, и у животных ухудшилась память и способности к обучению. А вот после инъекции FNDC5 в мозг мышей с болезнью Альцгеймера эти качества улучшались.

Отметим, что белок FNDC5 вырабатывается во время физических упражнений, а затем в мышцах и мозге преобразуется в иризин. И исследования показали, что физическая активность защищает мышей с болезнью Альцгеймера от потери памяти: у животных, которых заставляли заниматься физическими упражнениями и вводили в мозг бета-амилоиды, количество FNDC5 / иризина по сравнению с малоактивными мышами не уменьшалось, отмечает портал nplus1.

По мнению ученых, поддержание уровня FNDC5 / иризина в мозге с помощью медикаментов или физической нагрузки сохранить когнитивные функци у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, а также предотвратить заболевание.

Москва. Другие новости 09.01.19

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