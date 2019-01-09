Магнитогорца, сообщившего о подготовке взрыва в доме, отправили за решетку

Суд арестовал магнитогорца, сообщившего о готовящемся взрыве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации умышленного тяжкого преступления, посягающего на общественную безопасность.

По версии следствия, магнитогорец минувшей ночью позвонил по номеру 112 и сообщил, что в одном из жилых домов Правобережного района Магнитки готовится взрыв. Во время звонка мужчина был пьян. Почему он решил пошутить таким образом, неизвестно.

Вдобавок выяснилось, что южноуралец уже находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении – по обвинению в угоне автомобиля.

В итоге ближайшие два месяца магнитогорец проведет в изоляторе временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.19

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