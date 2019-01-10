российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 января 2019, 12:00 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Площадь морского льда Антарктики достигла исторического минимума

Площадь антарктического морского льда достигла исторического минимума. Об этом заявили в Национальном центре информации по снегу и льду США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 января 2019 года эта величина составила самое малое на эту дату значение за 40 лет спутниковых наблюдений – 5,47 миллиона квадратных километров, что 30 тысяч квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного 1 января 2017 года, и почти на 2 миллиона «квадратов» меньше среднего показателя за 1981-2010 годы.

В декабре 2018 года площадь морского льда сокращалась на 253 тысячи квадратных километров в сутки, что существенно быстрее среднемесячных показателей – скорость потери льда также установила рекорд за всю историю спутниковых наблюдений. В течение первой недели 2019 года тенденция сохранилась. В Южном полушарии сейчас разгар летнего сезона, поэтому таяние льда будет продолжаться еще пару месяцев, и может быть побит и рекорд годового минимума.

Материковый лед Антарктиды тоже сокращается, отмечает nplus1.ru. При этом ученые фиксируют существенные колебания показателей: например, в 2007 и 2014 годах наблюдались максимумы декабрьской площади льда. Поэтому говорить об однозначной зависимости площади льдов от изменения климата исследователи не спешат.

Добавим, что площадь морского льда в Арктике тоже идут на убыль: в декабре она составила 11,86 миллиона квадратных километров, что на 980 тысяч «квадратов» меньше среднегодовых значений.

Москва. Другие новости 09.01.19

Магнитогорца, сообщившего о подготовке взрыва в доме, отправили за решетку. / Ученые: физическая нагрузка улучшает память и облегчает болезнь Альцгеймера. / «Усох» почти на треть: Главгосэкспертиза не торопится согласовывать проект «большого» конгресс-холла в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Наука, Россия,

Новости партнеров