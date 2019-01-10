Площадь морского льда Антарктики достигла исторического минимума

Площадь антарктического морского льда достигла исторического минимума. Об этом заявили в Национальном центре информации по снегу и льду США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 января 2019 года эта величина составила самое малое на эту дату значение за 40 лет спутниковых наблюдений – 5,47 миллиона квадратных километров, что 30 тысяч квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного 1 января 2017 года, и почти на 2 миллиона «квадратов» меньше среднего показателя за 1981-2010 годы.

В декабре 2018 года площадь морского льда сокращалась на 253 тысячи квадратных километров в сутки, что существенно быстрее среднемесячных показателей – скорость потери льда также установила рекорд за всю историю спутниковых наблюдений. В течение первой недели 2019 года тенденция сохранилась. В Южном полушарии сейчас разгар летнего сезона, поэтому таяние льда будет продолжаться еще пару месяцев, и может быть побит и рекорд годового минимума.

Материковый лед Антарктиды тоже сокращается, отмечает nplus1.ru. При этом ученые фиксируют существенные колебания показателей: например, в 2007 и 2014 годах наблюдались максимумы декабрьской площади льда. Поэтому говорить об однозначной зависимости площади льдов от изменения климата исследователи не спешат.

Добавим, что площадь морского льда в Арктике тоже идут на убыль: в декабре она составила 11,86 миллиона квадратных километров, что на 980 тысяч «квадратов» меньше среднегодовых значений.

Москва. Другие новости 09.01.19

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