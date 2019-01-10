Власти определились с размером выплат на жилье для пострадавших магнитогорцев

Жители разрушенных квартир дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске получат единовременные выплаты в размере 31 тысячи 725 рублей на один квадратный метр утраченной площади. Эти деньги должны быть направлены на приобретение нового жилья.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8.

9 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что из Резервного фонда правительства РФ на приобретение жилья пострадавшим будет выделено 147 млн рублей. Речь идет о 101 семье, владевшей квартирами на правах собственности, либо зарегистрированной в муниципальном жилье.

«Стоимость квадратного метра взяли среднюю по региону, достаточную для того, чтобы сегодня приобрести жильё, – пояснил вице-премьер Виталий Мутко. – Договорились по пятому и шестому подъезду, там на три месяца люди также выселены, что в ближайшее время после завершения текущих работ пройдёт полное обследование этих двух подъездов и будет принято решение об их дальнейшей судьбе».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уточнил, что новые квартиры, скорее всего, придется покупать с небольшим плюсом к утраченной жилплощади: «Квартирография такая: от 31 до 35 кв. м – это однокомнатные квартиры. Это ещё, наверное, нормально, а вот когда не более 50 кв. м трёхкомнатные квартиры, возникают некоторые сложности, которые будем решать. А так, собственно, квартиры есть», – сообщил глава региона.

Магнитогорск, Светлана Намская

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