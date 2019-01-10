Челябинка отказалась пускать домой второклассника, потеряшегося на вокзале

Маленький челябинец не смог доехать до бабушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на привокзальной площади станции «Челябинск – Главный» находится ребенок, который не может найти дорогу домой.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции обнаружили восьмилетнего ученика второго класса одной из городских школ. По словам мальчика, живущего недалеко от железнодорожного вокзала, мама отправила его в гости к бабушке, но, дойдя до привокзальной площади, он забыл, каким транспортом добираться до родственницы. Напуганный ребенок обратился к взрослым за помощью, а те сообщили в полицию.

В ходе проверки полицейские нашли мать мальчика, позвонили женщине и сообщили, где находится ее сын. Когда сотрудники транспортной полиции привезли мальчика домой, челябинка дверь не открыла. Было принято решение о помещении восьмилетнего ребенка в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В настоящее время все материалы проверки направлены в территориальный орган внутренних дел, а также в органы опеки для принятия решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.19

Власти определились с размером выплат на жилье для пострадавших магнитогорцев. / Опасно для жизни: пешеходные зоны Челябинска превратились в полосы препятствий. / Площадь морского льда Антарктики достигла исторического минимума. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»