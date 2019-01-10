Драма на охоте: южноуралец расстрелял недруга на волчьей тропе

Южноуралец расстрелял местного предпринимателя на волчье тропе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, днем 5 января 2019 года в лесу около поселка Тыелга (Миасс) было обнаружено тело 51-летнего предпринимателя с огнестрельными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следователями СКР и сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Карабаша.

По версии следствия, накануне бизнесмен на снегоходе поехал в лес, где встретил своего давнего недруга, выехавшего проверять волчьи капканы. Уже долгое время они были « на ножах»: 49-летний южноуралец винил предпринимателя в поджоге его охотничьего домика. На волчьей тропе между мужчинами вспыхнула ссора. В пылу перепалки младший оппонент вскинул охотничье ружье и дважды выстрелил в недруга. От полученных ранений 51-летний южноуралец скончался.

Опомнившись, охотник решил скрыть совершенное преступление. Тео он закопал в снег, а снегоход бизнесмена отогнал от места происшествия и сжег.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда он заключен в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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