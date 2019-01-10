Коркинская школа выплатила компенсацию ученице, обварившейся во время экскурсии

В Коркино по иску прокурора взыскана компенсация морального вреда в пользу школьницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Коркино провела проверку по обращению родителей школьницы, принятому в ходе личного приема граждан прокурором Челябинской области.

Установлено, что учащаяся 3 класса во время экскурсии получила термический ожог голени и стопы 2-3 степени. Как уточнили в пресс-службе ведомства, на экскурсию, организованную образовательным учреждением, школьники добирались в легковом автомобиле одного из родителей, не оборудованном для перевозки организованной группы детей.

Во время поездки один из детей решил насладиться горячим напитком. Однако вместо кружки кипяток из термоса выплеснулся на ноги третьеклассницы. «После получения травмы девочке не была оказана надлежащая медицинская помощь, ее родители не были уведомлены о случившемся. Согласно заключению эксперта девочке причинен легкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре области.

В интересах школьницы прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению и водителю автомобиля о возмещении компенсации морального вреда. В судебном заседании между законным представителем и ответчиками заключено мировое соглашение о возмещении морального вреда солидарно в сумме 40 тысяч рублей.

В настоящее время мировое соглашение исполнено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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