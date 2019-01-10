На Урале медики отказались посылать «скорую помощь» к онкобольному

В Увельском районе медики отказались посылать «скорую помощь» к онкобольной женщине. Родственники обратились в прокуратуру.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в октябре 2018 года в ГБУЗ «Районная больница поселка Увельский» позвонил мужчина с просьбой прислать бригаду «скорой помощи» к его матери, больной раком. Женщине был необходим укол сильного обезболевающего препарата.

Диспетчер службы скорой медицинской помощи вызов приняла, но не зафиксировала вызов в регистрационном журнале и не направила к больному бригаду «скорой», а лишь дала звонившему устные рекомендации по телефону.

«По результатам проверки в адрес главного врача ГБУЗ «Районная больница поселка Увельский» внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – сообщили в прокуратуре.

Между тем, это не единичный случай: южноуральцы постоянно жалуются, что скорая не приезжает, например, к людям старше 70 лет, поэтому многие в экстренных случаях занижают возраст больного.

Челябинск Январь 10, Павел Зварзин

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