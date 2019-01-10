Рейтинг социально-экономической устойчивости: Челябинская область рухнула вместе с магнитогорским подъездом

Челябинская область заняла последнее место в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал второй раз за год оказывается на дне ежемесячного рейтинга социально-экономической устойчивости, составляемого фондом «Петербургская политика».

Однако если первый раз последнюю строчку в группе регионов со слабой устойчивостью регион занял в июне этого года с 4,3 балла (минус 0,2 балла), то по итогам декабря текущий рейтинг региона составил 3,3% (падение – 0,5 балла). Это самое резкое падение Челябинской области за минувший год, который регион провел в группе наиболее проблемных субъектов федерации.

Основным негативным фактором для области стало обрушение подъезда в Магнитогорске 31 декабря. Не улучшило положение и последнее место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля». Впрочем, последнее стало уже достаточно привычным событием.

При этом эксперты признают: трагедия в Магнитогорске оказалась на столь высоком месте обсуждения относительно неожиданно. «Уничтожение в результате взрывов подъездов или секций жилых домов является не обыденным, но все же не экстраодинарным событием. Подобное ранее имело место в Ижевске (ноябрь 2017, 7 погибших), Рязани (октябрь 2016, 7 погибших), Ярославле (февраль 2016, 7 погибших), Волгограде (декабрь 2015, 5 погибших), Астрахани (октябрь 2012, 10 погибших). Подчеркнутое внимание власти к происшедшему не может быть объяснено и новогодним фактором: соизмеримые по масштабам пострадавших теракты в Волгограде 29-30 декабря 2013 года (34 погибших) вызвали куда меньший резонанс и быстро стерлись из общественной памяти. Если оставить за скобками шедшую в течение первых дней 2019 года дискуссию о возможных причинах взрыва в Магнитогорске, можно допустить, что быстрая и масштабная реакция власти предпринималась с учетом нежелания допустить весенних ошибок, когда публичные шаги и действия первых лиц на крайне чувствительный для общественного мнения пожар в Кемерово последовали с 24-часовым опозданием. Впрочем, ликвидировав отставание в динамике и демонстрации сопричастности в первые часы после обрушения, официальные каналы оказались не готовы к нарастанию различных гипотез о подоплеке происшедшего и не выдвинули общей и внутренне не противоречивой версии, объяснявшей как сами обстоятельства трагедии, так и последовавшие вслед за этим события и активность отдельных институтов (включая правоохранительные)», – отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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