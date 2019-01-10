Скандальный полигон ТБО в Полетаево ищет подрядчика для расширения

Собственник полигона твердых коммунальных отходов под Челябинском заканчивает сбор заявок на строительство второй чаши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием заявок заканчивается 12 января. Это следует из заявки, размещенной на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком строительства выступает ООО «Полигон ТБО», управляющая полигоном твердых коммунальных отходов в поселке Полетаево Сосновского района. Начальная сумма контракта – почти 55,4 миллиона рублей. При этом выполнить работы по строительству второй чащи полигона подрядчик должен будет, согласно срокам, указанным в конкурсной документации, до 10 марта 2019 года – то есть меньше, чем за два месяца.

Напомним, после закрытия Челябинской городской свалки полигон в Полетаево стал основным направлением для вывоза ТКО из областного центра. Категорически против этого выступают жители поселка Полетаево, и раньше боровшиеся с работой полигона. Их поддерживают депутаты поселкового совета.

Южноуральцам удалось оспорить территориальную схему размещения отходов, согласно которой именно полетаевский полигон должен стать основным для Челябинска на ближайшие два года. Однако за время судебных разбирательств министерство экологии Челябинской области изменило терсхему (не затронув проблему Полетаево) и сделало вид, что к новой схеме запрет отношения не имеет.

Тогда депутаты поселкового совета пошли дальше, и в конце минувшего года отказались менять генеральный план поселения для реализации нескольких инвестиционных проектов. Условием изменений они поставили исключение из генплана злополучного полигона. Теперь в администрации Сосновского района пытаются скорректировать генплан так, чтобы, не закрывая полигон, исключить его присутствие в документе.

На кону – инвестпроекты на 80 миллиардов рублей: индустриальный парк, а также транспортно-логистический комплекс, включающий троговый парк (в том числе, с продажей продуктов), экологичные производства и агропарк по переработке фермерской продукции. Как новые производства будут сочетаться с тысячами тонн мусора, прибывающими ежедневно на расположенный поблизости полигон, – неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.19

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